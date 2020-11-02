Правоохранители и общественники в формате открытого диалога проводят беседы об укреплении межэтнического и межконфессионального согласия.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району встретились со старшеклассниками МБОУ СОШ № 3 города Костерево.Совместно с представителями прокуратуры полицейские провели для ребят тематическое занятие, на котором разъяснили содержание понятий «экстремизм» и «ксенофобия» с юридической точки зрения. Для ребят гости подготовили презентацию по профилактике конфликтных ситуаций на национальной почве, а также предупредили слушателей об ответственности за распространение информации, призывающей к экстремистской деятельности.В заключение беседы участники акции рекомендовали учащимся быть бдительными и осмотрительными при общении в социальных сетях, не размещать на своих страницах материалы, способные возбудить ненависть либо вражду по отношению к другим людям.К акции присоединились и меленковские полицейские, которые совместно с председателем Общественного совета при ОМВД России по Меленковскому району И.В. Долженковым посетили Меленковское отделение Муромского промышленно-гуманитарного техникума.В ходе встречи студенты узнали об основных направлениях деятельности полиции по профилактике и предупреждению экстремистской деятельности, а также о совместных с общественниками профилактических мероприятиях.По окончании выступления ребятам вручили информационные буклеты и памятки.