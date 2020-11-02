Не справился с управлением и улетел в кювет. Смертельная авария произошла в Гусь-Хрустальном районе. По предварительной информации, 25-летний водитель отечественного автомобиля 14-ой модели,

Не справился с управлением и улетел в кювет. Смертельная авария произошла в Гусь-Хрустальном районе. По предварительной информации, 25-летний водитель отечественного автомобиля 14-ой модели, двигаясь по трассе Селимово-Заколпье-Вековка, не справился с управлением и съехал в кювет, там машина врезалась в дерево. Удар стал смертельным для водителя легковушки. Его пассажиру тоже сильно досталось. Михаил Маслов, старший инспектор