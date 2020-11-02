«Ростелеком» в сотрудничестве с банком ВТБ организовал оплату услуг связи через Систему быстрых платежей (СБП). Новый мгновенный способ оплаты с использованием QR-кода уже доступен на сайте «Ростелекома».

«Ростелеком» в сотрудничестве с банком ВТБ организовал оплату услуг связи через Систему быстрых платежей (СБП). Новый мгновенный способ оплаты с использованием QR-кода уже доступен на .Для проведения платежа нужно зайти в раздел «Оплата», ввести лицевой счет или номер телефона, сумму и выбрать способ оплаты «Система быстрых платежей» (по QR-коду). Система автоматически сформирует и выведет на экран QR-код, который надо отсканировать через камеру смартфона. Далее необходимо выбрать мобильное приложение банка, поддерживающего СБП, и подтвердить операцию. Либо можно сразу открыть мобильное приложение банка и из него отсканировать QR-код. Денежные средства моментально будут зачислены на счет оператора, а чек выслан на зарегистрированные электронную почту или телефон клиента.«Ростелеком» всегда стремится предоставлять клиентам передовые технологии и решения, которые делают повседневную жизнь комфортнее. Мы считаем, что у клиента должен быть максимальный выбор способов оплаты, чтобы он мог воспользоваться именно тем вариантом, к которому привык. Совместно с банком ВТБ наша компания одной из первых в России запустила инновационный сервис оплаты услуг связи по QR-коду через Систему быстрых платежей. Теперь провести платеж можно еще быстрее — не надо искать банковскую карту и вводить ее реквизиты, ждать и вводить код из СМС, достаточно, чтобы под рукой был смартфон», — отметил и. о. директора по клиентскому сервису «Ростелекома» Евгений Жукович.«Банк ВТБ одним из первых начал внедрять и продвигать СБП на рынке транзакционных услуг. Это инновационное решение, которое нацелено на повышение скорости операций по оплате счетов и удобства обслуживания пользователей. Мы видим, что интерес к Системе быстрых платежей растет с каждым днем не только со стороны бизнеса, но и граждан, что является для нас ключевым драйвером для дальнейшего усовершенствования продукта», — прокомментировал начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев.В дальнейшем планируется добавить возможность оплачивать услуги «Ростелекома» через QR-код в едином личном кабинете, мобильном приложении «Мой Ростелеком», а также в интерфейсе видеосервиса Wink.его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.По состоянию на 30 июня 2020 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (16,3 трлн рублей) и средствам клиентов (11,9 трлн рублей).Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций.— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,4 млн абонентов, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV.Дочерняя компания «Ростелекома» — оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.