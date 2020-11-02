«Ростелеком» в сотрудничестве с банком ВТБ организовал оплату услуг связи через Систему быстрых платежей (СБП). Новый мгновенный способ оплаты с использованием QR-кода уже доступен на сайте

«Ростелеком» в сотрудничестве с банком ВТБ организовал оплату услуг связи через Систему быстрых платежей (СБП). Новый мгновенный способ оплаты с использованием QR-кода уже доступен на сайте «Ростелекома». Для проведения платежа нужно зайти в раздел «Оплата», ввести лицевой счет или номер телефона, сумму и выбрать способ оплаты «Система быстрых платежей» (по QR-коду). Система автоматически сформирует и