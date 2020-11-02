На кадрах видно, что оба мужчины падают на пол, а через несколько мгновений происходит взрыв.

Напомним, что 1 ноября на Октябрьском рынке в Коврове . Мужчина в маске Деда Мороза пришёл выяснить отношения со своей знакомой. С собой он прихватил гранату.В ходе конфликта с одним из мужчин она взорвалась. . Владельцу гранаты оторвало кисть руки. СК возбудил уголовное дело.Спустя некоторое время в появилось видео, на котором отчётливо видно, что оба мужчины падают на пол, а через несколько мгновений происходит взрыв.Известно, что подозреваемому 43 года. В отношении него