За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 7 человек погибли и 32 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 2 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошло 4 автоаварии. Полицейскими оформлено 310 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 84 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Муромский район:По предварительной информации, 26.10.2020 г. около 15:20 на 12 км автодороги "Муром – Папулино - Меленки" водитель автомобиля "Фиат" 1982 г.р. при прохождении левого поворота допустил съезд в левый по ходу движения т/с кювет и опрокидывание. В результате ДТП пострадал водитель указанного автомобиля (госпитализирован).Вязниковский район:По предварительной информации, 27.10.2020 г. около 06:40 на 275 км автодороги М–7 "Волга" водитель автомобиля "Луидор" 1975 г.р. допустил наезд на стоящий впереди на запрещающий сигнал светофора автомобиль "ГАЗ" под управлением водителя 1984 г.р., после чего от удара автомобиль "ГАЗ" совершил наезд на стоящий впереди на запрещающий сигнал светофора автомобиль "КАМАЗ" под управлением водителя 1965 г.р. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля "Луидор" и водитель автомобиля "ГАЗ". Оба пострадавших направлены на амбулаторное лечение.Владимир:По предварительной информации, 28.10.2020 г. около 08:30 в г. Владимире д.28а по ул. Луначарского водитель автомобиля "Чери" 1979 г.р. допустил наезд на бордюрный камень, после чего наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель указанного автомобиля направлен на амбулаторное лечение.Суздальский район:По предварительной информации, 29.10.2020 г. около 10:40 на 26 км автодороги М-7 "Волга" (подъезд к г. Владимир, п. Боголюбово у д.21 по ул. Ленина) водитель автомобиля "Шакман" 1980 г.р. при движении со стороны г. Нижний-Новгород в сторону г. Владимир совершил наезд на пешехода 1943 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.Меленковский район:По предварительной информации, 30.10.2020 г. около 12:55 на 77 км автодороги "Касимов – Муром - Н.Новгород" водитель автомобиля "Фольксваген" 1995 г.р. при прохождении поворота допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующем наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП пассажир автомобиля "Фольксваген" 1990 г.р. с елесными повреждениями направлен на амбулаторное лечение, пассажир автомобиля "Фольксваген" 2020 г.р. с травмами госпитализирована в детскую больницу г. Мурома.Гусь-Хрустальный район:По предварительной информации, 31.10.2020 г. около 06:20 на 6 км автодороги "Селимово – Заколпье - Вековка" водитель автомобиля "ВАЗ" 1995 г.р. не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель указанного т\с от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, пассажир автомобиля 1990 г.р. госпитализирован.Ковровский район:По предварительной информации, 01.11.2020 г. около 09:15 в г. Коврове у д.18 по ул. Урожайной водитель автомобиля "Рено" 1983 г.р. допустил наезд на припаркованный у края проезжей части дороги автомобиль "Пежо" под управлением водителя 1970 г.р., после чего допустил опрокидывание т/с. В результате ДТП пассажир автомобиля "Рено" 2002 г.р. направлен на амбулаторное лечение.