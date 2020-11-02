Сообщается о семи погибших.

За семь дней в 33-ем регионе зарегистрирована 31 авария с пострадавшими. Семеро погибли, 32 получили различные травмы, в том числе двое детей. Четыре водителя во время ДТП были пьяны. В целом инспекторы ГИБДД за неделю поймали 84 нетрезвых автолюбителя.26 октября на 12 километре автодороги «Муром – Папулино – Меленки» водитель «Фиата» съехал в кювет. Госпитализирован.27 октября на 275 километре трассы М–7 «Волга» автолюбитель на "Луидоре" . Двое пострадали. Лечатся на дому.28 октября во Владимире на улице Луначарского владелец «Чери» врезался в опору ЛЭП. Лечится амбулаторно.29 октября на 26 километре магистрали М-7 «Волга» водитель «Шакмана» . Женщина скончалась на месте ДТП.30 октября на 77 километре трассы «Касимов – Муром - Н.Новгород» «Фольксваген» съехал в кювет и протаранил дерево. Новорожденная девочка госпитализирована в муромскую больницу.31 октября на 6 километре «Селимово – Заколпье – Вековка» отечественный «ВАЗ» съехал на обочину, перевернулся и остановился об дерево. Пассажир госпитализирован.1 ноября в Коврове на улице Урожайной «Рено» протаранил другого представителя французского автопрома – «Пежо». Первое транспортное средство опрокинулось. 18-летний водитель «Рено» получил травмы. Лечится дома.