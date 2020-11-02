Колл-центр работает в ежедневном режиме.

Ранее мы писали, что департамент здравоохранения Владимирской области открыл «горячую линию» по вопросам, связанным с коронавирусом.«C 23 октября в колл-центр поступило более 800 обращений. Жителей интересуют вопросы госпитализации, получения результатов тестов на Covid-19, лекарств, соблюдения режима самоизоляции, порядка выдачи больничных, а также оказания первой помощи», - сообщает пресс-служба обладминистрации.Отмечается, что некоторым оказывается психологическая помощь.Позвонить может любой желающий. Операторы работают ежедневно, включая выходные, с 08:00 до 20:00. Номер телефона: 8 (800) 350-17-33.Добавим, что жалобы также принимаются через «WhatsApp» и «Viber» 8 (904) 252-90-02.