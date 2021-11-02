По состоянию на 2 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 2 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 92,6 процента из них занято (2143), свободны 172 койки.52656 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 61 человек.Напомним, что 1 ноября выявлено 321 новый случай заболевания, всего же с начала пандемии заболели 63453 человека.За период наблюдения в области отмечено 2255 летальных случаев, в том числе 11 человек за минувшие сутки.