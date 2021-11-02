Летопись великой страны, калейдоскоп традиций, мозаика прошлого и настоящего. 4 ноября в День...

Летопись великой страны, калейдоскоп традиций, мозаика прошлого и настоящего. 4 ноября в День Народного единства ВГТРК проведёт всероссийский телевизионный онлайн-марафон "Славься, Отечество!".16 часов вещания, 8 блоков по числу федеральных округов. Уникальный рассказ о великой и многоообразной России. От Калининграда до Владивостока. Марафон "Славься, Отечество" стартует в день государственного праздника в 8 утра и продлится до полуночи. Увидеть уникальный марафон можно будет на платформе "SMOTRIM.RU", окружных телеканалах холдинга и электронных ресурсах филиалов ВГТРК. ГТРК "Владимир" по традиции примет активное участие в масштабном проекте. Репортажи, подготовленные для марафона, мы покажем впервые. По словам инициатора марафона Рифата Сабитова, заместителя генерального директора ВГТРК, такие форматы неизменно вызывают интерес зрителя.Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента:- 4 ноября мы отмечаем замечательный праздник- День Народного Единства. И в этот день ВГТРК, наши региональные филиалы объединившись все вместе, представят нашим уважаемым телезрителям, жителям нашей страны 16-часовой телемарафон "Славься, Отечество!". Этот телемарафон расскажет о великой, драматической, героической истории России, обо всех народах, живущих в нашей стране, об их культуре, обычаях, религии, традициях. Их прошлом и настоящем. О том, как все народы, объединившись вместе, строили, созидали нашу державу, нашу Россию. Нам есть, чем гордиться, нам есть о чём вспоминать с гордостью, рассказывать нашим телезрителям, о героических событиях в истории Отчизны, о том, что сегодня происходит в стране. Это будет очень интересный телемарафон, и я надеюсь, что телезритель по достоинству его оценит. Хочу поблагодарить всех коллег, за участие в этом замечательном проекте.