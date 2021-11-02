По разным оценкам возведение учреждения ведётся с отставанием в два месяца.

Во время визита в город оружейников Александр Авдеев проинспектировал строительство новой пятиэтажной школы. По разным оценкам возведение учреждения ведётся с отставанием в два месяца. Он потребовал от подрядчика ускорить темпы выполнения работ.Представитель стройфирмы Алёна Аксёнова пояснила губернатору, что причина задержки – некорректные данные, прописанные в проекте. Якобы в ПСД были указаны неверные характеристики грунта. В результате документацию пришлось актуализировать, проводить необходимые изыскания и повторно проходить госэкспертизу.Между тем в землю вбито уже более 1200 свай, готовятся ростверги фундамента. Затраты составили почти 57 млн рублей, но заказчик не может их оплатить, ведь проект ещё не готов.При этом глава региона отметил, что на площадке работает мало людей и усомнился, что подрядчик справится с освоением 129 млн рублей до конца 2021 года. Александр Александрович попросил представить еженедельный план с указанием сроков оплаты.Напомним, что территория объекта должна составлять 25116 квадратных метров, из которых застроят - 6706.