В указанном микрорайоне Коврова проживает 1500 человек, но при этом проезжая часть находится в удручающем виде.

По просьбе ковровчан врио губернатора и председатель Заксобрания области проинспектировали состояние дорог в ковровском микрорайоне «Заречная слободка». В нём проживает 1500 человек, но при этом проезжая часть находится в удручающем состоянии.«В 21 веке таких дорог быть не должно. Предлагаю руководству Коврова в ближайшее время отсыпать их щебнем, а в течение зимы разработать проект с нормальными тротуарами и ливнёвкой. К ремонту приступим в тёплое время года. Инициативной группе рекомендую взять эту работу на контроль», - прокомментировал увиденное глава региона.Как уточнили в Белом доме, в 2021 году при выполнении дорожно-ремонтных работ в Коврове сложилась экономия 11 млн рублей, которую можно направить приведение в порядок дорожного полотна в «Заречной слободке».