Стоимость быстровозводимого ковидного госпиталя, который планируют построить в Камешковском районе,...

Стоимость быстровозводимого ковидного госпиталя, который планируют построить в Камешковском районе, может составить до трёх миллиардов рублей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Авдеев. Объект, необходимый региону как воздух, возведут на условиях софинансирования. При поддержке федерального центра. Какими будут мощности госпиталя? И какие предприятия стали лидерами по вакцинации? Об этом в интервью главы региона.