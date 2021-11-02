Врио губернатора Александр Авдеев сегодня побывал в Коврове. Репортаж - Александр Сыпченко. -...

Врио губернатора Александр Авдеев сегодня побывал в Коврове. Репортаж - Александр Сыпченко.- Экспертиза, неоплата и еще что-то, у вас через неделю какие будут отговорки?Врио губернатора Александр Авдеев требует от подрядчика ускорить темпы строительства школы на улице Строителей в Коврове. Пресловутые полтора землекопа явно не торопятся забивать сваи и готовить площадку под фундамент. Затраты подготовительного этапа составили более 50-ти миллионов рублей, но, по оценке Александра Авдеева, даже половины этих денег на стройплощадке не видно. Причины банальные, объясняет подрядчик - просчеты в техзадании, затянувшаяся госэкспертиза и несвоевременное выделение средств. Врио Губернатора взял объект на карандаш и потребовал от главы города и подрядчика еженедельный отчет о темпах строительства и освоении средств.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Мы будем мониторить, что происходит на строительной площадке, чтобы не через 3 месяца принимать решение, расторгать контракт, выставлять штрафные санкции или не выставлять, а уже это сделать в конце этого года, для того чтобы в 22 году, если необходимо, выбрать другого подрядчика, тогда мы этот 22 год не упустим.А вот акушерский корпус ковровской городской больницы, кстати, самый большой в области, должны будут ввести в строй уже в конце этого года.Объем финансирования уже превысил миллиард рублей. Пятиэтажное здание рассчитано на 75 коек, за год здесь смогут принимать до двух с половиной тысяч рожениц. В настоящее время работы выполнены на 73 процента. Проблема в том, что проектно-сметной документацией не была предусмотрена система вентиляции, сейчас это первоочередная задача.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Там, я думаю, может, закончат концу года, может быть, останутся какие-то недоделки, но они вполне устранимы, корпус в стадии завершения, будет поставка оборудования - конец ноября-начало декабря.Елена Фомина, глава города Коврова:- Александр Александрович поставил задачу до конца этого года и подрядчик обозначил, что да, успевают завершить данные работы и заход 1 горбольницы, нашего главврача Толкунова Александра Юрьевича в начале января, возможно, в конце декабря.Осмотрел Александр Авдеев и дороги в микрорайоне Заречная слободка. Жители уже несколько лет добиваются того, чтобы здесь появилось качественное асфальтовое покрытие. Проблему обещали решить в следующем году. Отремонтируют и другие участки.Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- В первую очередь, конечно, нам удалось в текущем году резко увеличить финансирование на строительство и ремонт дорог. Фактически все денежные средства освоены и на следующий год, мы с Александром Александровичем уже проговорили, нужно какую-то адекватную сумму тоже выделять.Успел посетить врио губернатора и ковровский ЗиД. Эта часть визита прошла без прессы.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»