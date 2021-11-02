Проблема, о которой горожане говорят три года, не может решиться потому, что дорога находится на балансе Суздальского района, а товарищество – в границах Владимира.

Депутат Госдумы Алексей Говырин поможет владельцам дач в СНТ «50-летия Победы» с установкой остановочного павильона. В рамках региональной недели парламентарий провёл личный приём граждан.По словам владимирцев, ближайшая остановка находится на расстоянии километра. В итоге владельцы домов садового некоммерческого товарищества идут до неё пешком прямо по дороге.При этом требуется не только сам каркас, но и включение остановки в график рейсового автобуса.Проблема, о которой горожане говорят три года, не может решиться потому, что дорога находится на балансе Суздальского района, а товарищество – в границах Владимира.Народный избранник пообещал разобраться в вопросе.