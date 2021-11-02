2 ноября 2021 года РПЦ почитает память святого великомученика Артемия Антиохийского, который являлся военачальником при Константине Великом.

2 ноября 2021 года РПЦ почитает память святого великомученика Артемия Антиохийского, который являлся военачальником при Константине Великом.ИСТОРИЯЗа заслуги на воинском поприще он получил должность наместника Египта. Артемий выступал против политики императора Юлиана Отступника, намеревавшегося воскресить язычество и искоренить христианство. Он истязал епископов, после чего Артемий выступил против него. За это его схватили и жестоко и пытали. Но он не отрекся от Христа и был обезглавлен.ТРАДИЦИИ2 ноября 2021 года у христиан считается днем атаманов и военачальников. Согласно легенде, родившимся в этот день благоволит волчица, которая защищает и оберегает их. Этот человек един с природой, умеет говорить с птицами и животными, сам того не подозревая.В Артемьев день люди начинали готовиться к зиме. Хозяйки квасили капусту и заготавливали продукты. Главы семейств чинили ограды и занимались ремонтом в доме.Люди отпугивали голодных диких зверей от своих домов колокольчиками. В колокольне на селе звонили в колокола. На Артемьев день верили, что голодные волки могут выйти из леса, и таким образом их отпугивали.ПРИМЕТЫЕсли на 2 ноября лиственница стоит голой, значит зима близко. Скоро землю укроет снег, который долго не сойдет.Если в этот церковный праздник деревья в серебре, впереди голодный год.Волки воют, к похолоданию. А если эти животные сбиваются в стаи, впереди трескучие морозы. Если волк перебегает дорогу, это добрый знак. Если голодный хищник не тронул, то и все беды и невзгоды так же будут проходить мимо.ЗАПРЕТЫНельзя играть свадьбыНельзя заведомо рисковатьНельзя ходить на кладбищеНельзя есть картошкуВ этот народный праздник нельзя выбивать подушки и одеяла.