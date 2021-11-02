Акция С заботой о здоровье продолжается уже пять месяцев. Подарочные наборы получили более 300 тысяч москвичей, сделавших прививку от COVID-19 или прошедших повторную вакцинацию.

Акция "С заботой о здоровье" продолжается уже пять месяцев. Подарочные наборы получили более 300 тысяч москвичей, сделавших прививку от COVID-19 или прошедших повторную вакцинацию.В подарочный набор входят необходимые для поддержания здоровья предметы: пульсоксиметр, таблетница, измеритель артериального давления, биологически активная добавка "Омега-3", витамин D3. Также москвичи получают косметику для ухода за кожей лица, зубные пасты, щетку, медицинские маски и антибактериальный гель.Таким образом город благодарит жителей старшего поколения за проявление гражданской активности и подачу примера молодежи, отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Получить подарочный набор могут москвичи старше 65 лет, которые с 23 июня по 31 декабря текущего года сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса. Завершившие вакцинацию или прошедшие ревакцинацию с 12 октября по 31 декабря могут выбрать вместо подарка деньги – 10 тысяч рублей.Сертификат на набор можно получить в пункте вакцинации, а затем забрать подарок в любом столичном центре социального обслуживания. Для денежной компенсации необходимо написать заявление на выплату в районном центре соцобслуживания и предоставить паспортные данные, реквизиты счета, сертификат о вакцинации.Получить подарок можно до 1 марта 2022 года. Подробная информация о наборе доступна на сайте .В связи с ростом заболеваемости COVID-19 власти Москвы стимулируют горожан пройти вакцинацию. Сделавшие прививку могут однокомнатные квартиры. Первый розыгрыш прошел 27 октября. Победители акции "Вакцина – твой ключ к успеху" определяются каждую неделю.