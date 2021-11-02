Депутат госдумы Алексей Говырин начал прием граждан Владимирской и Ивановской областей в...

Депутат госдумы Алексей Говырин начал прием граждан Владимирской и Ивановской областей в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия». Для Алексея Говырина это первая "региональная неделя" в статусе депутата Государственной Думы. Обращений граждан много и по всем ведется работа, рассказывает парламентарий.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы РФ:- Раз в месяц одну неделю я нахожусь в регионе, готов решать те вопросы, которые здесь будут возникать. И несмотря на утвержденный график, буду искать «окна» между пленарными заседаниями, чтобы проводить в регионе.Депутат встретился с жителями СНТ "50-летия Победы", которые обратились с просьбой оказать помощь в организации пункта остановки общественного транспорта. По словам заявителей, ближайшая остановка находится на расстоянии километра, из-за чего жители СНТ вынуждены добираться до остановки пешком, по опасным участкам дороги.Дмитрий Груздев, житель СНТ "50-летия Победы":- Этой проблеме уже три года. За это время, пока ждали, сами соорудили остановку. Но этого недостаточно. Почему? Потому что не хватает как остановочного пункта, так и того, чтобы этот остановочный пункт был в графике у этого маршрута. С этим проблемы.Как отметил Дмитрий Груздев проблема не решается, потому что дорога находится в ведении Суздальского района, в то время как, СНТ располагается на территории города Владимира. Алексей Говырин пообещал, что поможет в решении этого вопроса. По словам депутата, прямой и открытый диалог с жителями - самый быстрый и эффективный формат взаимодействия.Артём Яковенко. "Вести-Владимир"