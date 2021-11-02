Злоумышленники похитили решетки от ливневой канализации, чтобы продать их.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 24 и 27-летнего местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).В сентябре текущего года в полицию поступило заявление о краже двух металлических решеток с ливневой канализации магазина в городе Петушки.Личности злоумышленников, один из которых ранее судим, были установлены в результате оперативно-розыскных мероприятий.В ходе следствия молодые люди признали вину, а свой поступок объяснили тем, что захотели выпить спиртного, но денег на его покупку не было. Фигуранты решили похитить металлические решетки, чтобы продать их.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.