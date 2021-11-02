Программы по созданию Союзного государства требуют безотлагательной реализации дабы не произошло отката назад.

Программы по созданию Союзного государства требуют безотлагательной реализации дабы не произошло отката назад.Кандидат исторических наук Сергей Рекеда, возглавляющий столичный Центр изучения перспектив интеграции, в рамках обсуждений на ютуб-канале "Белая Русь" поделился своим мнением относительно перспектив Союзного государства России и Белоруссии. Эксперт считает, что реализация заявленных интеграционных программ может превысить все заявленные сроки."У меня есть серьезные опасения, что этот процесс затянется," – заявил эксперт.Как показывает практика, часто случается так, что светлые идеи теряются на уровне правительств, в ходе бесконечных обсуждений. По мнению эксперта, все эти процессы не вполне прозрачны, им не хватает публичности. Кроме того, нужны некие наднациональные органы, которые будут регулировать процесс и помогут избежать заминки.Внешнеэкономическая обстановка в настоящее время сама подталкивает наши страны к тому, чтобы заявленные инициативы были реализованы, а не просто расписаны на бумаге. Если не приступить к реализации данных программ прямо сейчас, то это может стать откатом назад – первым шагом к распаду Союзного государства. По мнению Рекеды, промедление станет публичным свидетельством отсутствия общих интересов у двух государств, а этого непременно нужно избежать.Ранее своим мнением о создании Союзного государства – он в свою очередь считает, что переживать из-за медленного развития Союзного государства не стоит.