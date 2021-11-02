Ждать резкого улучшения на рынке недвижимости в стране не стоит, считают специалисты.

Ждать резкого улучшения на рынке недвижимости в стране не стоит, считают специалисты.Всего одно условие может повлиять на цены на недвижимость в России таким образом, чтобы они поползли вниз. Объем предложения на этом рынке должен начать заметно превышать существующий спрос.С таким заявлением выступил руководитель направления "Строительство и ЖКХ" в общественной организации "Опора России" Евгений Шлеменков. Впрочем, оговорился он, в ближайшее время ожидать такой картины вряд ли приходится. Рассчитывать на снижение цен на жилье приходится исключительно в долгой перспективе."Откатов по ценам, к сожалению, у нас пока нет", – подчеркнул Евгений Шлеменков.Еще один эксперт в сфере строительства – президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко – рассказала, что влияние на рынок недвижимости может оказать решение Центрального БАнка об увеличении ключевой ставки. Впрочем, и тут цены на жилье вряд ли устремятся вниз.Более вероятно, что на рынке наступит стагнация. "Покупатели будут торговаться, а продавцы будут с неохотой снижать цены", – считает эксперт. Продолжаться это будет несколько месяцев, добавила Ирина Радченко.Объективных условий для снижения цен на жилье в России не сложилось, подчеркнула она. Наоборот, себестоимость возведения объектов недвижимости только увеличилась. Стройматериалы подскочили в цене в два раза. Кроме того, со строек стали разъезжаться трудовые мигранты, из-за чего строительным компаниям пришлось начать поднимать зарплаты рабочим.