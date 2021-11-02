Конкурс продлится до 29 ноября. Победителей выберут с помощью генератора случайных чисел. Их имена объявят 1 декабря.

Владимирское региональное отделение «Единой России» проведёт конкурс среди молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, привитой от коронавируса. Таким образом партия власти рассчитывает привлечь жителей области к вакцинации от COVID-19.Среди участников разыграют пять смарт-часов, пять умных колонок «Яндекс.Станция» с Алисой, пять беспроводных наушников, а также один iPad.Для участия в конкурсе необходимо разместить в соцсетях мотивирующий пост об иммунизации от ковида. Публикацию должны сопровождать два хештега: #явакцинировался33 и #ер33. Необходимо подписаться на группу «ЕР» и заполнить специальную .Конкурс продлится до 29 ноября. Победителей выберут с помощью генератора случайных чисел. Их имена объявят 1 декабря. Положение о конкуре размещено политического объединения.