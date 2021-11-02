Экс-супруга Дмитрия Нагиева сумела преодолеть трудности, несмотря ни на что.

Экс-супруга Дмитрия Нагиева сумела преодолеть трудности, несмотря ни на что.Заядлый холостяк Дмитрий Нагиев ходил под венец лишь раз в жизни. В молодости телеведущий состоял в браке с радиозвездой Алисой Шер (Настоящее имя Алла Нагиева, — Прим. ред.). В браке у них родился сын Кирилл, но общий наследник не помог супругам сохранить любовные отношения. Пара распалась в начале 2000-х, когда терпению обманутой жены пришел конец.После краха семьи Алиса Шер писала в своей книге об отношениях с Дмитрием Нагиевым. По ее словам, шоумен был падок на измены с различными известными женщинами. Порой он не приходил домой на ночь, будучи слишком занятым.Сейчас женщина живет в свое удовольствие. Она так и не вышла замуж после разрыва с телеведущим, зато сделала успешную карьеру и не останавливается на достигнутом. Алиса Шер — радиоведущая и преподаватель. Помимо работы, экс-супруга Дмитрия Нагиева получает дополнительное образование логопеда, сейчас она на втором курсе университета, учится заочно.В инстаграм-аккаунте Алисы Шер то и дело появляются восторженные комментарии. Окружающие пытаются понять, как звезде удается излучать положительную энергетику. На фотографиях она выглядит очень довольной и светится от счастья."Великолепна, как всегда! Чем ты заряжаешься? Всегда на таком позитиве, молодец! У тебя всегда есть чему поучиться", – пишут экс-супруге Дмитрия Нагиева.