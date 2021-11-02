Покрытие 33 региона газовыми сетями приближается к заветным ста процентам. По программе Газпрома...

Покрытие 33 региона газовыми сетями приближается к заветным ста процентам. По программе "Газпрома" голубое топливо пришло сразу в десять деревень Селивановского и Юрьев-Польского районов.В семье Клецких из села Хвойный не ожидали, что газ в дома придёт так быстро. Олег Фёдорович вместе с внучкой пьёт чай, вскипячённый не в электрочайнике, как раньше, а на газовой плите, в отапливаемом природным газом доме. Олег Клецкий, житель с. Хвойный:- А в этом году нам дали газ. Вот пьём чай с внученькой, уже от природного газа. Так что мы очень рады и благодарны вам за всё. Раньше было печное отопление, дровами. И так, если сильные морозы - мы протапливали два раза. А вот сейчас с газом мы очень рады и прекрасно будет, я думаю, всё.Также газ пришёл к жителям Фроловского, Елоха, Нового и села Горки. Такой же праздник и в пяти деревнях Селивановского района. От нового межпоселкового газопровода газифицируются дома в Николо-Ушне, Новобибеево, Кочергино, в поселке Первомайский, деревне Ивановской. Реализация пятилетней программы ПАО «Газпром» позволит обеспечить 100% технически возможную газификацию региона.Алексей Конышев, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Владимир":- Мы уже ввели в эксплуатацию 4 из 6 газопроводов - это в Селивановском и Юрьев-Польском районе, позволили газифицировать в общей сложности 10 населённых пунктов с общим количеством проживающих около 1000 человек. Чуть ранее были введены газопровод в Киржачском районе и практически завершено строительство газопровода в Александровском районе. До конца года ещё будет один газопровод завершён в Александровском и Киржачском районах.Кроме этого, за счёт средств от специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям АО "Газпром газораспределение Владимир" в этом году будет сдан ещё 31 объект газификации. О промежуточных итогах работы в этом году - а это около 250 километров газопроводов, и более шести тысяч уже подключенных абонентов - и о планах газовиков на будущее Алексей Конышев рассказал на недавней встрече с врио губернатора Александром Авдеевым.Алексей Конышев, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Владимир":- Александр Александрович очень внимательно выслушал мой доклад. Это касается большого количества наших жителей, использование топлива в качестве основного для обогрева своих жилищ является серьёзным мероприятием, которое, безусловно, требует поддержки со стороны руководства области и лично губернатора. И такую поддержку в общении с ним мы увидели, будем работать вместе с тем, чтобы выполнять поставленные руководством страны задачи.На следующий год планы еще более грандиозные – завершение строительства и ввод в эксплуатацию сразу 7 межпоселковых газопроводов по программе «Газпрома» плюс завершение проектирования еще 32 объектов.Такого объёма работ не было никогда, говорит Алексей Конышев. Но с поддержкой администрации региона эти планы станут реальностью.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».