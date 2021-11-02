По мнению психолога, большинство мужчин неосознанно выдают себя тремя признаками

По мнению психолога, большинство мужчин неосознанно выдают себя тремя признакамиМногие женщины хотя бы раз замечали странное поведение партнера, которое могло натолкнуть их на мысли о его неверности. Однако далеко не все знают о существовании трех неявных признака, которые могут помочь наверняка определить в мужчине изменника. Психолог Александр Шахов рассказалособенности поведения неверных партнеров.Прячет телефонПо мнению психолога, кавалер, изменяющий своей даме, никогда не позволит той взять в руки его мобильный. Мужчина, который общается с другими женщинами за спиной у своей возлюбленной, не захочет, чтобы его уличили в предательстве. Поэтому не даст своей избраннице открыть его переписку в мессенджерах, телефоне или социальных сетях, прикрываясь личными границами.Шахов считает, что такое поведение практические всегда говорит об измене. Психолог советует парам жить открыто и делиться с партнером некоторыми деталями общения с тем или иным человеком – по его мнению, это поможет избежать проблем.Раздражается и не интересуется партнеромПсихолог утверждает, что раздражительность и внезапно появившееся равнодушие к жизни своей женщины со стороны мужчины говорит о его заинтересованности в ком-то другом. Если кавалер выглядит скучающим рядом со своей дамой, скорее всего, он уже является изменником или только решается на коварный поступок.Поднимает тему полигамности и свободных отношенийПо мнению Шахова, верным признаком неверности мужчины является резкая смена его убеждений. Если партнер, для которого такое мнение было не свойственно, вдруг заговорил о полигамности сильного пола, а в его арсенале появились истории о друзьях, которым изменять разрешают собственные жены – женщине необходимо крепко задуматься. Психолог считает, что такими разговорами избранник может прощупывать почву.