Проект предпринимателя Дмитрия Давыдова 20 идей по развитию России был запущен несколько лет назад. Бизнесмен, который не является гражданином и жителем РФ, объясняет, как стране совершить экономический рывок. На сайте 20idei.ru он опубликовал уже 19 идей, еще одна будет представлена в следующем году.

Проект предпринимателя Дмитрия Давыдова "20 идей по развитию России" был запущен несколько лет назад. Бизнесмен, который не является гражданином и жителем РФ, объясняет, как стране совершить экономический рывок. На сайте 20idei.ru он опубликовал уже 19 идей, еще одна будет представлена в следующем году.По мнению предпринимателя, Россия должна последовать примеру стран, которые уже доказали свой успех. Более того, самое большое по площади государство может превзойти всех, если грамотно воспользуется своими природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом. Предложения Давыдова касаются многих сфер: например, строительства, медицины, спорта, транспорта, финансов, сельского хозяйства, государственных сервисов и госслужбы.Бизнесмен надеется, что идеи поддержат в правительстве РФ. Он также подчеркивает: проект не нуждается в финансировании, не является политическим, не имеет ничего общество с пропагандой или агитацией, не направлен на частные интересы, а предназначен лишь для неравнодушных к развитию России людей.В частности, Давыдов предложил создать в стране условия, которые вызовут у инвесторов и бизнесменов со всего мира желание создавать в ней новые предприятия. По его мнению, необходимо ввести минимальные ставки по всем видам налогов на 30-50 лет для компаний, создающих товары, которые не производятся в России, но которые будут экспортироваться после открытия их производств в РФ."Например, Россия не производит и не планирует производить автомобили с правым рулем. Соответственно, после запуска их производства они будут экспортироваться в страны с левосторонним движением, где используются праворульные автомобили", – объяснил Давыдов.Низкие налоги положительно скажутся и на компаниях, производящих товары, которые будут экспортироваться страны, где российские производители и их торговые марки сегодня не представлены. Таким образом промышленники России освоят новые рынки сбыта, а значит, произойдет наращивание производственных мощностей.Также бизнесмен знает, как избежать ухудшения транспортной ситуации при развитии промышленности. По его мнению, нужно запретить открытие заводов и фабрик по программе льготного налогообложения в Москве, Санкт-Петербурге и в радиусе 500 километров от этих городов. Если промышленность будет развиваться в регионах, то произойдет отток населения из крупных городов, и, следовательно, решится проблема перегруженности, пробок и экологии в этих мегаполисах.Давыдов затронул тему донорства органов. Предприниматель считает, что РФ может стать инициатором создания особой международной организации, нечто вроде Международного фонда Eurotransplant, и пригласить к участию страны, с которыми уже сотрудничает в области здравоохранения."Во-первых, разработка новейшей системы обмена трупными органами по аналогии с Eurotransplant позволит облегчить и ускорить взаимодействие в этом вопросе между медицинскими учреждениями в разных субъектах Федерации в масштабах одной страны. Во-вторых, участие в международной организации ощутимо увеличит количество пересадок органов за счет расширения географии поиска. Таким образом, появится значительно больше шансов на своевременную трансплантацию, от которой сейчас зависят жизни тысяч граждан", – уверен бизнесмен.Кроме того, необходимо разрешить донорство между супругами, которые находятся в браке не менее года, и между людьми, не состоящими в официальном браке, но имеющие общего ребенка, а также между родителями и их приемными детьми. Так будет расширен круг потенциальных доноров и сохранится принцип передачи органа по родственным связям, но не ограничится только генетическим родством.Это лишь часть предложений Давыдова, которые недавно были представлены на сайте проекта. Бизнесмен рассказывал о своих идеях представителям различных ведомств, однако не получил должного внимания. Тем не менее, он продолжает собирать и анализировать лучшие экономические и социальные практики со всего мира.Автор надеется, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне.