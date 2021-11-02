Внучка Михалкова и Вертинской переняла у прославленных дедушки и бабушки лучшие гены

Внучка Михалкова и Вертинской переняла у прославленных дедушки и бабушки лучшие геныНикита Михалков встретил Анастасию Вертинскую, когда та уже была настоящей звездой и имела несколько знаменитых поклонников, а он мог похвастаться участием лишь в одном фильме. Однако режиссеру не только удалось покорить даму сердца, но и сделать ее своей женой. Пара двух темпераментных влюбленных распалась через три года, но тогда у экс-супругов уже был общий наследник – Степан.Сын прославленных родителей не стал идти по их стопам в карьере: мужчина стал предпринимателем. А личная жизнь Степана куда лучше, чем у знаменитых мамы и папы. В 1992 он впервые стал папой: супруга Алла Сивакова родила сыну артистов дочку Александру – это имя девочка получила в честь известного прадеда.Девушке достались лучшие гены звездных бабушки и дедушки – уже в детстве стало понятно, что Саша вырастит настоящей красавицей. Однако, несмотря на то, что девушке были открыты все дороги в мир кино, она серьезно занялась учебой. Уже в 15 лет внучка Михалкова и Вертинской экстерном выпустилась из школы и поступила в МГУ. Закончив исторический факультет, девушка обучилась в художественном институте и стала работать в сфере журналистики, параллельно трудясь в отцовском ресторане.Сейчас Александре 29 лет. Наследница Михалкова и Вертинской делает успехи в карьере живописи, увлекается боди-балетом и растит двоих сыновей вместе с супругом – актером Петром Скворцовым, за котором вышла замуж почти четыре года назад.