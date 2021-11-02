В Камешковском районе есть команда неравнодушных людей, которым важна судьба наших четвероногих...

В Камешковском районе есть команда неравнодушных людей, которым важна судьба наших четвероногих друзей. Несколько лет назад камешковскими волонтерами была создана группа "4 лапы". Они помогают животным, оказавшимся на улице без хозяев. Команда очень любит свое дело и делает это бескорыстно. В современных непростых условиях помощь нужна самим волонтёрам.Совсем недавно волонтеры поблагодарили в своей группе Вконтакте учеников камешковской школы №1. Ребята привезли корм для кошек и собак и сами разгрузили "гуманитарную помощь". Все продукты были разделены между теми людьми, которые кормят бездомных на улицах нашего города и даже района.Фото: группа Вконтакте "4 лапы | Камешково"