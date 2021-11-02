Специалистов региона по тактике его лечения консультируют врачи федерального Научного центра детей...

Специалистов региона по тактике его лечения консультируют врачи федерального Научного центра детей и подростков.Об этом в рамках рабочего визита в область рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сейчас в регионе активно болеют ковидом свыше двух тысяч детей. В областной детской клинической больнице в красной зоне для тяжёлых пациентов организованы специальные боксы. Глава Минздрава призвал уделить особое внимание вакцинации беременных женщин. Они - в особой группе риска из-за штамма дельта в новую волну. Михаил Мурашко напомнил: после срока в 22 недели будущие мамы могут сделать прививку "Спутником V". Сейчас сняты ограничения и по вакцинации кормящих женщин.Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации:- Я хочу предупредить всех мам будущих, обязательно пройдите вакцинацию. Пример, который я привёл с ребёнком, этого можно избежать, потому что антитела, выработанные у матери, проходят плацентарный барьер и защищают новорожденного и защищают ,в первую очередь, саму маму. В женских консультациях уже начата вакцинация, это предлагается беременным женщинам. Это элемент защиты. Мы видим, что были неблагоприятные исходы в регионе среди беременных женщин.