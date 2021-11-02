В Москве тем временем коронавирусный локдаун: до 7 ноября закрыто все, кроме продуктовых...

В Москве тем временем коронавирусный локдаун: до 7 ноября закрыто все, кроме продуктовых магазинов.Многие жители столицы решили провести эту неделю в Суздале. По информации популярного сайта бронирования жилья, большая часть вариантов размещения в древнем городе уже занята.Ксения, администратор отеля:- 4-го ноября полностью (заняты) - 100 процентов, потому что приезжают многие, и в основном никто не отказывается. Некоторые уже оплатили свои номера.Наталья Котова, директор ресторана:- Ну есть места, но не более процентов 10-ти-20-ти. Все равно у нас процентов 80 - это Москва.На промежуток с 4-го по 7-е ноября свободных номеров на двоих в Суздале практически не осталось. Всего 30 вариантов размещения. 89 процентов жилья забронировано. Разброс цен колоссальный - от 6-ти тысяч за простой номер до 120-ти за апартаменты люкс-класса. Для семей с двумя детьми вариантов ещё меньше - 91-н процент номеров занят.Алина и Ольга, туристы из Москвы:- Много было вариантов. Сейчас уже меньше. Мы все пытаемся попасть в СПА, но мы не можем. Массаж, СПА..На самом деле мы хотим посетить какие-то концерты, выставки, но, к сожалению, ничего в интернете доступного нет.