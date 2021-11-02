На телефон 82-летней жительнице столицы позвонил неизвестный и сообщил о том, что ее внук попал в ДТП...

Оперативники ОМВД России по району Перово задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств у пенсионерки путем мошенничества.Предварительно установлено, что на телефон 82-летней жительнице столицы позвонил неизвестный и сообщил о том, что ее внук попал в ДТП. Для помощи родственнику звонивший предложил пенсионерке передать через курьера крупную сумму денежных средств вместе с вещами. Пожилая женщина согласилась и позже у одного из домов на Мастеровой улице передала неизвестному 300 тысяч рублей. Через некоторое время, созвонившись с родственником, потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний приезжий. Установлено, что мужчина исполнял роль посредника и передавал часть денежных средств организаторам противоправной деятельности.Следствием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного противоправного деяния, а также на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Уважаемые граждане! Помните, что ваша бдительность поможет предотвратить преступление. Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию по телефону «02» (со стационарных телефонов) или «102» (с мобильных средств связи) или в дежурную часть территориального органа внутренних дел.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73