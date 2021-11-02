Большегруз сгорел до основания на Южном объезде Владимира. В 23.10 1 ноября в МЧС области поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля. ЧП произошло на 212 километре М-7 в Судогодском

Большегруз сгорел до основания на Южном объезде Владимира. В 23.10 1 ноября в МЧС области поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля. ЧП произошло на 212 километре М-7 в Судогодском районе у деревни Мичурино (это Южный объезд Владимира). Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. К приезду спасателей наблюдалось горение грузовика по всей площади. Пожарные оперативно