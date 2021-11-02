Руководство и коллегия ГУ МВД России по городу Москве поздравили руководителей, личный состав и ветеранов органов внутренних дел с 77-й годовщиной со дня награждения московской милиции орденом Красного Знамени...

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравили руководителей, личный состав и ветеранов органов внутренних дел с 77-й годовщиной со дня награждения московской милиции орденом Красного Знамени.С первых дней Великой Отечественной войны добровольцами на фронт отправились более половины стражей правопорядка московской милиции. Краснознаменная милиция трудилась в тылу, вела ожесточенные бои с немецкими войсками, самоотверженно боролась с вражескими диверсантами, дезертирами и преступностью в столице. Отважные и смелые стражи правопорядка всеми силами, не щадя жизни, приближали Великую Победу. Дисциплинированность, мужество, выдержка и самообладание помогали московским милиционерам поддерживать общественный порядок в Москве, искоренять бандитизм, мародерство, расхищение продовольствия и спекуляцию.За годы Великой Отечественной войны сотрудники органов внутренних дел города Москвы проявили героизм и верность служебному долгу. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 года за успешное выполнение заданий Советского Правительства и проявленные при этом мужество и доблесть московская милиция награждена орденом Красного Знамени.«Мы чтим память всех кто, рискуя жизнью и здоровьем, стойко противостоял преступности. Убежден, что орден Красного Знамени, как символ верности службе, будет способствовать развитию лучших традиций органов внутренних дел города Москвы, формированию высокого морального духа сотрудников, их преданности избранному делу» - отметил начальник Главного управления полиции Олег Баранов.В этот памятный и праздничный день он пожелал руководителям, личному составу и ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья, благополучия, добра и мира.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве