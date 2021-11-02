Как выжить в борьбе с коронавирусом? Куда можно обратиться за помощью, кроме государственных медучреждений? В чём особенности реабилитации постковидных пациентов? Об этом рассказали

Как выжить в борьбе с коронавирусом? Куда можно обратиться за помощью, кроме государственных медучреждений? В чём особенности реабилитации постковидных пациентов? Об этом рассказали представители «Клиники современных медицинских технологий». В конце беседы – специальная информация для зрителей «Шестого канала».«Клиника современных медицинских технологий», г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д.81Тел. (4922) 60-08-92