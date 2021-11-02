В противном случае они будут отстранены от работы и отправлены в отпуск без сохранения заработной платы

В связи с высоким уровнем смертности от коронавируса глава администрации Петушинского района Александр Курбатов поставил задачу подготовить приказ о введении QR-кодов. Об этом сообщает его пресс-служба.«С 8 ноября местные чиновники без медицинских справок или QR-кодов о вакцинации будут отстранены от работы и отправлены в отпуск без сохранения заработной платы», - гласит пресс-релиз.Если ситуация не улучшится, то аналогичные меры ждут всех работников муниципальных учреждений культуры и спорта.Ранее мы сообщали, что Александр Авдеев госслужащих в срок до 15 ноября привиться от COVID-19. В Белом доме на 2 ноября доля привитых составляет 75%.