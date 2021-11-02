Вчера вечером во Владимире на развязке ул.Толмачевская - ул.Лакина столкнулись ВАЗ 2114 и Hyunday...

Вчера вечером во Владимире на развязке ул.Толмачевская - ул.Лакина столкнулись ВАЗ 2114 и Hyunday Elantra. Водитель ВАЗа скончался на месте. Водитель и 2 пассажира иномарки госпитализированы. Очевидцы в соцсетях утверждают, что ВАЗ 2114 передвигался со скоростью 120 км/ч в условиях плохой видимости и сильного тумана. Также, известен факт, что оба водителя на светофоре проигнорировали красный свет.Вчера вечером случилось еще одно смертельное ДТП. В районе Юрьевца водитель ВАЗа 2104 вылетел за пределы дороги и врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего автомобиль накрыло плитой. Мужчина скончался в больнице.Сегодня утром в Коврове на улице Комсомольской Газель наехала на пешехода, переходящего дорогу в положенном месте. Женщина получила травмы и была госпитализирована.А в Вязниковском районе на трассе М-7 снова — второй раз за два дня — произошло столкновение большегрузов. Авария случилась в 4.10 2 ноября на 290-м километре трассы. По предварительной информации, 50-летний водитель грузового «Вольво» не выдержал дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с большегрузом «МАЗ». Для деблокировки дальнобойщика из кабины фуры потребовалась помощь спасателей МЧС. Водитель «Вольво» госпитализирован. Водитель второго грузовика не пострадал.Фото: группа Вконтакте "Новости Владимира и области"