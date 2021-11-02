По факту произошедшего полиция проводит проверку. Выясняются все обстоятельства трагедии.
Под Владимиром возле Оборино вечером 1 ноября 22-летний водитель «четвёрки» протаранил остановку. ДТП произошло примерно в 22.40.
По предварительной информации УГИБДД, парень, находившийся за рулём «Жигулей», на полном ходу врезался в бетонную остановку общественного транспорта.
Его госпитализировали в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. От полученных травм он скончался.
Машина принадлежала жителю Юрьев-Польского 1999 года рождения.
По факту произошедшего полиция проводит проверку. Выясняются все обстоятельства трагедии.