По факту произошедшего полиция проводит проверку. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Под Владимиром возле Оборино вечером 1 ноября 22-летний водитель «четвёрки» протаранил остановку. ДТП произошло примерно в 22.40.По предварительной информации УГИБДД, парень, находившийся за рулём «Жигулей», на полном ходу врезался в бетонную остановку общественного транспорта.Его госпитализировали в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. От полученных травм он скончался.Машина принадлежала жителю Юрьев-Польского 1999 года рождения.По факту произошедшего полиция проводит проверку. Выясняются все обстоятельства трагедии.