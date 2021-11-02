Следуя инструкциям звонившего, потерпевший успешно оформил 3 кредита в различных банках Москвы, каждый раз передавая полученные денежные средства неизвестному мужчине...

«Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Лосиноостровскому району г. Москвы задержан подозреваемый в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.Предварительно установлено, 62-летнему жителю столицы через один из мессенджеров пришло сообщение о том, что ему одобрен кредит, а также прилагались документы, подтверждающие данный факт.После этого поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что их сотрудник пытается незаконно оформить кредит на данного гражданина и для его разоблачения необходимо принять участие в расследовании.Следуя инструкциям звонившего, потерпевший успешно оформил 3 кредита в различных банках Москвы, каждый раз передавая полученные денежные средства неизвестному мужчине, который якобы участвует в мероприятиях по разоблачению мошенника. После этого гражданину в смс-сообщении был переслан поддельный документ о том, что у него отсутствуют задолженности перед банками и возвращать денежные средства не нужно.Через некоторое время заявитель попытался оформить кредит для личных целей, однако в банке сообщили, что у него имеется задолженность в размере 6 миллионов рублей по ранее выданным кредитам. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Старый Гай. Им оказался 52-летний житель столицы.Следствием Отдела МВД России по Лосиноостровскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по СВАО8(495) 616-06-29