В одной упаковке вафель может содержаться до 23 ложек сахара — правда об этом не предупредят в маркировке.
Производство вафель в России характеризуется устойчивой положительной динамикой, а по данным Nielsen в период карантина в апреле 2020 года эксперты отмечали рост интернет-покупок вафель более чем на 200%.
Роскачество провело со вкусом шоколада 20 торговых марок. Большинство исследованных товаров — российского производства (17 ТМ), остальные изготовлены в Австрии и Казахстане. Продукцию закупили в федеральных торговых сетях, а также на маркетплейсах Ozon, Wildberries и СберМаркет.
Слишком сладко
Результаты исследования по 45 показателям (включая ГМО, трансжиры и пестициды) показали, что почти все вафли со вкусом шоколада соответствуют обязательным требованиям законодательства. Однако исследованные вафли содержат в составе много сахара и употреблять их рекомендуется в умеренных количествах, особенно детям.
Учитывая, что сахароза в вафлях ГОСТом не нормируется, Роскачество отнесло этот показатель к справочным значениям, приняв за оптимальное содержание сахара — 22 г на 100 г продукта (как рекомендует ВОЗ).
Результаты исследования показали, что в вафлях 17 торговых марок содержание сахара оказалось выше 22 г на 100 г продукта, в двух марках — в два раза. Больше всего сахара обнаружено в вафлях Bayan Sulu Choco (45,2 г на 100 г продукта) и «То, что надо!» (43,5 г), меньше всего — в продукции «Муля красотуля» (22,7 г) и вафлях «Мясновъ» (21,8 г).
Если посчитать количество сахара на упаковку продукта в ложках (1 ч. ложка – 4 грамма), то получится, что его содержание колеблется в диапазоне от 9 до 23 ложек сахара.
Ненормируемый пестицид в вафлях
Эксперты также исследовали вафли на содержание 400 самых распространенных инсектицидов и гербицидов. В вафлях «Волжский пекарь» обнаружен пестицид хлормекват-хлорид.
Этот пестицид пока не нормируется в России в готовом продукте, но нормируется в сырье (по ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»). Таким образом, его наличие в вафлях не является нарушением, но такой товар не может претендовать на получение российского Знака качества. В остальных торговых марках пестицидов не выявлено.
Вафли — не детский продукт
Некоторые упаковки исследованных вафель стилизованы мультипликационными персонажами и в целом оформлены как детский товар, однако соответствующей маркировки, предназначенной для детского питания, производитель не нанес. А значит нет гарантии, что такой продукт отвечает самым строгим правилам и требованиям как к сырью, так и условиям производства, предъявляемым к детской продукции. Большое количество сахара и содержание ненормируемого пестицида это подтверждает.
Названы самые вкусные вафли
Эксперты также оценили в вафлях степень измельчения — один из главных показателей качества начинки. Она отвечает за кремовую обволакивающую структуру и способствует раскрытию вкуса. Чем больше степень измельчения, тем более нежная и обволакивающая консистенция начинки. Согласно стандарту Роскачества степень ее измельчения должна быть не менее 50%.
Самые высокие показатели оказались у вафель «Азбука Вкуса» — 85,6% и «Яшкино» — 80,2% — их можно назвать вафлями с самым нежным вкусом.
Вафли, претендующие на Знак качества
Вафли 12 торговых марок из 20 исследованных могут претендовать на получение российского Знака качества, так как соответствуют не только обязательным требованиям законодательства, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества. Они соответствуют всем нормам по органолептическим показателям (вкус, запах, хруст), имеют достаточно высокую степень измельчения начинки и не имеют нарушений в маркировке.
Это вафли марок «Азбука Вкуса», «Аппетитки», «Коломенское» («Со вкусом шоколада» и «Каприччио»), «Коровка», «Любимые», «Честный состав», «Яшкино», Toreo, Loacker и «365 дней».
Никакие не «шоколадные» — а «со вкусом шоколада»
Упоминание на упаковке, что вафли — «шоколадные», считается маркетинговой уловкой. Так называемая «шоколадность» формируется только благодаря использованию какао порошка, а не наличию чистого шоколада в составе. Поэтому правильнее называть такие вафли «со вкусом шоколада».
В части нарушений маркировки у вафель «Муля красотуля», «Ретро-Сладонеж», Bayan Sulu и Mannerо обнаружены несоответствия заявленных значений жиров и белков фактическим.
Исследование Роскачества показало, что вафли — это безопасный продукт, в них нет тяжелых металлов, дрожжей и ГМО. Кроме того, отсутствие трансжиров в начинке подтверждает, что установленная законом планка в 2% соблюдается, а соответствия требованиям в том числе по органолептическим показателям позволяет сделать вывод, что производители следят за качеством продукции. Однако тенденция снижения сахара в продуктах не наблюдается.