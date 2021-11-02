В одной упаковке вафель может содержаться до 23 ложек сахара — правда об этом не предупредят в маркировке.

Производство вафель в России характеризуется устойчивой положительной динамикой, а по данным Nielsen в период карантина в апреле 2020 года эксперты отмечали рост интернет-покупок вафель более чем на 200%.Роскачество провело со вкусом шоколада 20 торговых марок. Большинство исследованных товаров — российского производства (17 ТМ), остальные изготовлены в Австрии и Казахстане. Продукцию закупили в федеральных торговых сетях, а также на маркетплейсах Ozon, Wildberries и СберМаркет.Слишком сладкоРезультаты исследования по 45 показателям (включая ГМО, трансжиры и пестициды) показали, что почти все вафли со вкусом шоколада соответствуют обязательным требованиям законодательства. Однако исследованные вафли содержат в составе много сахара и употреблять их рекомендуется в умеренных количествах, особенно детям.Учитывая, что сахароза в вафлях ГОСТом не нормируется, Роскачество отнесло этот показатель к справочным значениям, приняв за оптимальное содержание сахара — 22 г на 100 г продукта (как рекомендует ВОЗ).Результаты исследования показали, что в вафлях 17 торговых марок содержание сахара оказалось выше 22 г на 100 г продукта, в двух марках — в два раза. Больше всего сахара обнаружено в вафлях Bayan Sulu Choco (45,2 г на 100 г продукта) и «То, что надо!» (43,5 г), меньше всего — в продукции «Муля красотуля» (22,7 г) и вафлях «Мясновъ» (21,8 г).Если посчитать количество сахара на упаковку продукта в ложках (1 ч. ложка – 4 грамма), то получится, что его содержание колеблется в диапазоне от 9 до 23 ложек сахара.Ненормируемый пестицид в вафляхЭксперты также исследовали вафли на содержание 400 самых распространенных инсектицидов и гербицидов. В вафлях «Волжский пекарь» обнаружен пестицид хлормекват-хлорид.Этот пестицид пока не нормируется в России в готовом продукте, но нормируется в сырье (по ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»). Таким образом, его наличие в вафлях не является нарушением, но такой товар не может претендовать на получение российского Знака качества. В остальных торговых марках пестицидов не выявлено.Вафли — не детский продуктНекоторые упаковки исследованных вафель стилизованы мультипликационными персонажами и в целом оформлены как детский товар, однако соответствующей маркировки, предназначенной для детского питания, производитель не нанес. А значит нет гарантии, что такой продукт отвечает самым строгим правилам и требованиям как к сырью, так и условиям производства, предъявляемым к детской продукции. Большое количество сахара и содержание ненормируемого пестицида это подтверждает.Названы самые вкусные вафлиЭксперты также оценили в вафлях степень измельчения — один из главных показателей качества начинки. Она отвечает за кремовую обволакивающую структуру и способствует раскрытию вкуса. Чем больше степень измельчения, тем более нежная и обволакивающая консистенция начинки. Согласно стандарту Роскачества степень ее измельчения должна быть не менее 50%.Самые высокие показатели оказались у вафель «Азбука Вкуса» — 85,6% и «Яшкино» — 80,2% — их можно назвать вафлями с самым нежным вкусом.Вафли, претендующие на Знак качестваВафли 12 торговых марок из 20 исследованных могут претендовать на получение российского Знака качества, так как соответствуют не только обязательным требованиям законодательства, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества. Они соответствуют всем нормам по органолептическим показателям (вкус, запах, хруст), имеют достаточно высокую степень измельчения начинки и не имеют нарушений в маркировке.Это вафли марок «Азбука Вкуса», «Аппетитки», «Коломенское» («Со вкусом шоколада» и «Каприччио»), «Коровка», «Любимые», «Честный состав», «Яшкино», Toreo, Loacker и «365 дней».Никакие не «шоколадные» — а «со вкусом шоколада»Упоминание на упаковке, что вафли — «шоколадные», считается маркетинговой уловкой. Так называемая «шоколадность» формируется только благодаря использованию какао порошка, а не наличию чистого шоколада в составе. Поэтому правильнее называть такие вафли «со вкусом шоколада».В части нарушений маркировки у вафель «Муля красотуля», «Ретро-Сладонеж», Bayan Sulu и Mannerо обнаружены несоответствия заявленных значений жиров и белков фактическим.Исследование Роскачества показало, что вафли — это безопасный продукт, в них нет тяжелых металлов, дрожжей и ГМО. Кроме того, отсутствие трансжиров в начинке подтверждает, что установленная законом планка в 2% соблюдается, а соответствия требованиям в том числе по органолептическим показателям позволяет сделать вывод, что производители следят за качеством продукции. Однако тенденция снижения сахара в продуктах не наблюдается.