Торговый центр Арколь на востоке Москвы опечатан за нарушения антиковидных мер. Дни с 28 октября по 7 ноября в столице являются нерабочими.

Торговый центр "Арколь" на востоке Москвы опечатан за нарушения антиковидных мер. Дни с 28 октября по 7 ноября в столице являются нерабочими.Торговый центр "Арколь" расположен по адресу проспект Буденного, 108. Специалисты Роспотребнадзора вместе с правоохранительными органами проверили соблюдение антиковидных мер в ТЦ.Выяснилось, что там отсутствуют бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха, не были организованы дезобработка контактных поверхностей, уборка помещений с применением дезсредств, отсутствовали санитайзеры для обработки рук, разметка для соблюдения посетителями социальной дистанции, не была организована термометрия сотрудников, сообщила ведущий специалист-эксперт московского управления Роспотребнадзора Анна Плахова."В связи с тем, что указанные нарушения представляют угрозу здоровью и жизни людей, помещения торгового центра опечатаны. Материалы будут переданы в суд", – приводит ее слова Агентство городских новостей "Москва".За выявленные нарушения работу торгового центра могут приостановить на срок до 90 суток согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП России.Ранее сообщалось, что штраф и приостановка деятельности грозит московскому парку киноприключений "Мастер Панин". Причина – проведение массового мероприятия в период нерабочих дней.В Москве на срок с 28 октября по 7 ноября приостановлена деятельность предприятий сферы услуг, общественного питания, спорта, отдыха, развлечений, культуры и других. Аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости продолжают работать.