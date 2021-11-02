Сегодня в 4 утра в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

Сегодня в 4 утра в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в Кольчугине на улице Железнодорожной.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение под капотом автомобиля. Пожарные не дали распространиться огню на весь автомобиль и оперативно ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Сгорел моторный отсек. Погибших и пострадавших нет, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области.На пожар привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru