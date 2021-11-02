Традиционно шашлык готовят из мяса. Однако не менее вкусные блюда на мангале можно сделать и совсем из других ингредиентов.

Традиционно шашлык готовят из мяса. Однако не менее вкусные блюда на мангале можно сделать и совсем из других ингредиентов.Шеф-повар Владимир на ютуб-канале знает, как приготовить вкусный и сочный шашлык из куриных крылышек, а также из самой обычной скумбрии.Куриные крылышки на мангале: ингредиенты2 кг куриных крылышек, 2 шт. репчатого лука, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. кетчупа, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. меда, 2 ч. л. кориандра, 2 ст. л., растительного масла, 2 ч. л. сладкой паприки, 2 ч. л. сухого чеснока.Приготовление:1. Подготавливаем крылышки, отрезая третью фалангу – она нам не понадобится. Солим и перчим по вкусу, хорошо перемешиваем и откладываем в сторону.2. Для маринада режем лук полукольцами, добавляем паприку, чеснок, соевый соус, растительное масло, кетчуп, мед, аджику, кориандр. Все тщательно перемешиваем.3. Крылышки перекладываем в пакет и соединяем с маринадом. Закрываем пакет и хорошо встряхиваем. Оставляем крылышки мариноваться на два часа, не забывая каждые полчаса встряхивать пакет.4. По прошествии двух часов насаживаем крылышки на шампуры. Лук убираем во избежание пригорания. Жарим крылышки до готовности, периодически переворачивая, чтобы мясо не подгорело.Шашлык из скумбрии: ингредиентыСкумбрия, лимон, чеснок, укроп, соль, перец, сладкая паприка, кориандр, растительное масло.Приготовление:1. Потрошим скумбрию, стараясь сохранить рыбу целой – это важно для того, чтобы шашлык получился сочным. Для разделки рыбы удобно использовать деревянные или металлические шпажки. После рыбу необходимо промыть и обтереть насухо.2. Для маринада смешиваем растительное масло, пропущенный через пресс чеснок, соль, смесь перцев, паприку и кориандр. Консистенция маринада должна быть не слишком густой.3. Лимон режем на дольки и вставляем их в брюшко рыбы, туда же добавляем веточки укропа и маринад. Оставшимся маринадом смазываем рыбу сверху.4. Решетку для гриля смазываем маслом и укладываем сверху скумбрию. Жарим на мангале с двух сторон, переворачиваем решетку каждые полторы-две минуты. Готовность рыбы можно определить по цвету глаз: как только хрусталик станет белым, сочный и нежный шашлык из скумбрии готов!