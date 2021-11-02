Беспокоясь о дальнейшей судьбе 10-летней девочки, оставшейся без матери, следователи СК области навестили ее в медицинском учреждении. К ребенку следователи пришли с подарками. Напомним, что

Беспокоясь о дальнейшей судьбе 10-летней девочки, оставшейся без матери, следователи СК области навестили ее в медицинском учреждении. К ребенку следователи пришли с подарками. Напомним, что инцидент произошел 24 октября 2021 года: вечером в региональное следственное управление поступила информация о том, что местная жительница увела в лес свою 10-летнюю дочь, и их местонахождение неизвестно. Девочку нашли