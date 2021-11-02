Напомним, что инцидент произошел 24 октября: вечером в региональное следственное управление...

Напомним, что инцидент произошел 24 октября: вечером в региональное следственное управление поступила информация о том, что местная жительница увела в лес свою 10-летнюю дочь, и их местонахождение неизвестно. Девочку нашли на следующий день около 6 часов утра в ходе поисковых мероприятий недалеко от деревни Бабино Гусь- Хрустального района. Рядом с ребенком обнаружено тело ее матери с признаками переохлаждения.Девочке незамедлительно оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в Детскую городскую больницу города Гусь-Хрустальный. Жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает, информирует пресс-служба следственного комитета по Владимирской области.Искренне беспокоясь о дальнейшей судьбе несовершеннолетней, оставшейся без матери, сотрудники СУ СК России по Владимирской области навестили ее в медицинском учреждении.Чтобы скрасить больничные будни девочке подарили набор для написания картины по номерам и другие полезные подарки.Также офицеры обсудили с лечащим врачом состояние здоровья ребенка и сроки выписки.