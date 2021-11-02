Злоумышленники, которые ехали с потерпевшей в одном автобусе, похитили сумку, забытую на сиденье...

Оперативники МО МВД России «Куриловское» г. Москвы задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в краже более миллиона рублей.Предварительно установлено, что 42-летняя заявительница забыла в автобусе свою сумку с денежными средствами. Двое мужчин, которые ехали с потерпевшей в одном автобусе, похитили сумку, когда женщина вышла на остановке. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых. Им оказался 24-летний ранее судимый приезжий мужчина. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием МО МВД России «Куриловское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление и задержание соучастника противоправного деяния», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57