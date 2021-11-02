Порталы, на которых была размещена незаконная информация, выявлены в августе в ходе прокурорской проверки..

Ковровская прокуратура добилась блокировки четырёх сайтов по продаже фальшивых трудовых книжек. На интернет-ресурсе можно было приобрести документы с записями о стаже.Порталы, на которых была размещена незаконная информация, выявлены в августе в ходе мониторинга.«Городским прокурором в суд направлено четыре иска о признании информации запрещенной к распространению в РФ. Требования были удовлетворены», - пояснили в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.Устранение нарушений находится на контроле ковровского прокурора.