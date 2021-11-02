Один из фигурантов похитил сумку у случайного знакомого, второй вырвал пакет с продуктами у женщины.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).В ходе следствия установлено, что в начале июля фигурант обратил внимание на молодого человека, походка которого вызвала сомнения в трезвости. Обвиняемый предложил незнакомцу свою помощь и пошел провожать его домой. Когда они вошли в подъезд дома, злоумышленник потребовал оплатить его «услугу». В ходе начавшегося словесного конфликта, обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего, после чего, сорвав с его плеча сумку с деньгами и телефоном, скрылся.Ущерб, причиненный собственнику, составил 41 000 рублей.Получив сообщение, сотрудники полиции реализовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опросили возможных очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате личность злоумышленника была установлена. Им оказался мужчина, уже не раз попадавший в поле зрения правоохранителей.Фигурант был задержан.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.В совершении аналогичного преступления подозревается житель Собинского района.Фигурант был задержан в октябре текущего года после поступившего в полицию сообщения о грабеже, совершенном на улице.Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что в момент, когда она вышла из магазина, незнакомый молодой человек вырвал из её рук пакет с продуктами и скрылся.Уточнив у потерпевшей приметы, полицейские провели необходимые мероприятия, в результате которых по подозрению в причастности к хищению задержали ранее судимого 34-летнего мужчину. В содеянном он сознался.Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).Подозреваемый находится под арестом.