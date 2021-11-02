Убрав аварийные конструкции строители выровняли грунт, сделали песчаную подушку, положили асфальт под травмобезопасное прорезиненное покрытие и приступили к установке основных игровых элементов.

В Центральном парке Владимира завершаются монтаж нового игрового городка. Современная детская площадка появится вместо устаревшей.«Убрав аварийные конструкции строители выровняли грунт, сделали песчаную подушку, положили асфальт под травмобезопасное прорезиненное покрытие и приступили к установке игровых элементов», - поделились подробностями в пресс-службе горадминистрации.На площади 800 квадратных метров разместятся качели, карусели, качалки, додекаэдр для лазанья. Для детей от 6 до 12 лет предназначена многофункциональная конструкция с различными веревочными и винтовыми элементами и горкой-трубой. Отдельную зону выделят для малышей от 3 до 6 лет.«Реновация проводится в партнерстве с владимирским филиалом ПАО «Т Плюс», - резюмировали в мэрии.