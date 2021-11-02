В детском саду деревни Паустово Вязниковского района после сокращения воспитателей осталась всего...

В детском саду деревни Паустово Вязниковского района после сокращения воспитателей осталась всего одна группа. Родители переживают, что детсад могут закрыть насовсем. Репортаж Константина Миронова.Теперь в детском саду "Лесной уголок" только одна группа из 25 детей разных возрастов - от ясельного до дошкольного. Присматривают за малышами только один воспитатель и нянечка. Если кто-то из педагогов заболеет, то дети останутся вообще без присмотра.Лариса Малова, жительница деревни Паустово:- Для детей это очень опасно. В случае, если один сотрудник заболевает, то в садике с ними работать некому будет. Даже если заниматься программой, от 3-х до 5 лет идёт одна программа, а после 5 лет - другая программа, то есть она идет как школьная программа. И одной воспитательнице вести программы от 3-х до 5 и с 5 до 7 очень трудно и тяжело.В итоге, страдает качество дошкольного образования. Родители рассказывают, что вынуждены заниматься с детьми самостоятельно, чтобы догнать программу. Но в силу занятости не могут посвятить обучению нужное количество времени.Александра Серова, жительница деревни Паустово:- Сократили занятия. Раньше они по 40 минут занимались. 40 минут со старшими, 40 минут с младшими, потому что разные группы были. Сейчас они по 20 минут занимаются с одними и с другими. Я считаю, если нянечка уходит за повара, одна воспитательница в группе, то никаких занятий нет в группе.Заведующая детским садом заявляет, что сокращение педагогов было необходимым решением - демография в деревне падает, детей мало. Решение был принято в соответствии с нормативами. В полном составе малыши практически никогда не приходят. А в случае болезни воспитателя заведующая обещает выйти сама.Елена Ионова, заведующая детским садом деревни Паустово:- Какая проблема-то? Воспитатель есть, группа одна. На одну группу - один воспитатель. Если воспитатель заболела, то встаю на группу я. Занятия проходят по подгруппам. Одна подгруппа занимается с воспитателем, вторая подгруппа - с младшим воспитателем. Младший воспитатель у нас с большим стажем работы, с детьми она ладит.Жители Паустово с такими нормативами не согласны и переживают, что в скором времени детский сад вообще закроют. Чтобы этого не допустить, люди планируют обратиться в областную прокуратуру.Константин Миронов, Егор Герасимов. «Вести-Владимир».