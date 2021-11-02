Эксклюзив При этом за нахождение погибшего от африканской чумы свиней кабана идёт стимулирующая...

ЭксклюзивПри этом за нахождение погибшего от африканской чумы свиней кабана идёт стимулирующая выплата в размере пяти тысяч рублей - указ подписал врио губернатора региона. Подобная практика применяется в некоторых зарубежных странах.Дикие кабаны - главные переносчики болезни, их численность в лесах области сейчас превышает нормативную в пять раз. Летальность африканской чумы свиней для животных сто процентов - вакцины и лекарства от нее не существует, поэтому во время вспышки болезни, ветеринары уничтожают все поголовье свиней в угрожаемой зоне.Дмитрий Лозовой, директор департамента ветеринарии:- Ущерб, если мы оцениваем просто в компенсационных выплатах, это порядка двадцати миллионов рублей. Это то, что мы выплачиваем личным подсобных хозяйствам, без учёта тех организационных мероприятий, которые проводятся, чтобы купировать это заболевание, чтобы не было дальнейшего распространения. Любой вирус - он имеет свою тенденцию, то возобновлять своё действие, то затухать. Я думаю, что в этом году мы ещё будет иметь распространение данного вируса, а к середине следующего года пойдёт затухание и не только у нас, по всей стране. И это не только из-за того, что вирус так себя ведёт. А ещё и из-за комплекса мер, которые предпринимаются. Самый главный проблемный вопрос - нет идентификации животных, находящихся в личных подсобных хозяйствах. Мы не знаем, сколько свиней содержатся у нас в личных подсобных хозяйствах. То есть нам администрация информацию не предоставляет. То есть та информация, которая есть, она не соответствует действительности. Потому что те вспышки, которые были в этом году, они были зарегистрированы на тех свиньях, которых не было в учёте.